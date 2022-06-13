Sincanlılar Hüseyin Kağıt konseriyle coştu - Son Dakika
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Sincanlılar Hüseyin Kağıt konseriyle coştu

13.06.2022 12:37
Sincanlılar Hüseyin Kağıt konseriyle coştu

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın Sincanlılarla ünlü isimleri buluşturduğu konserlerin bu haftaki konuğu, Ankara türkülerinin ünlü ismi Hüseyin Kağıt oldu.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın Sincanlılarla ünlü isimleri buluşturduğu konserlerin bu haftaki konuğu, Ankara türkülerinin ünlü ismi Hüseyin Kağıt oldu. Sanatçı Hüseyin Kağıt söylediği türkülerle keyifli bir akşam yaşatırken, Başkan Ercan'ın da Sincanlılara yeni müjdeleri verdi.

Sincan Belediyesi düzenlediği açık hava konserleriyle birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta söylediği türkülerle milyonların gönlüne taht kuran ünlü sanatçı Hüseyin Kağıt Sincanlılarla buluştu. Yenikent'te gerçekleşen konserde Hüseyin Kağıt şarkılarını Sincanlılar için söyledi. Sincanlıların unutulmaz bir akşam yaşadığı konserde Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da vatandaşa müjdeler verdi.

"Vatandaşımızın ruhuna hitap edecek programlar yapmaya başladık ve devam ediyoruz"

Konserde konuşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Bu pandemi denen illet nedeniyle 2 seneyi aşkın bir zamandır evlerimizde kapalı kaldık. Gerçekten zor günlerdi. Sevdiklerimizin bizim için ne anlam ifade ettiğini daha iyi anladık. Çok şükür bitti. Bu sene Ramazan inanılmaz geçti. ve Ramazan sonrası etkinlikler inanılmaz devam ediyor. Vatandaşımızla birkaç yıldır bu pandemiyle birlikte geçen süreçte birlikte etkinlik yapamadık. Sonrasında pandemi bitince vatandaşımızın ruhuna hitap edecek programlar yapmaya başladık ve devam ediyoruz. Bugün de buradayız ve Hüseyin Kağıt kardeşimiz bizimle birlikte. O herhangi biri değil bizim için; kardeşimiz, Sincanımızın çocuğu. Kendine has esprileriyle, sahneye hakimiyetiyle, coşkusuyla hep beraber coşacağız Yenikent" dedi.

Yenikent'e müjde üstüne müjde

Yeni projelerden de bahseden Başkan Ercan, "Sevgili Yenikentliler. Sizlere birkaç haberim var. Buraya yüzme havuzu yapıyoruz, bu bir. İkincisi Pazar alanının karşısına hanımlar Güngörmüşler için konak yapıyoruz. Bir de gençlerimiz için Millet Kıraathanesi yaptık onu da hizmete açtık. Yani kütüphane ve çalışma ofisleri 6 taneydi. Şimdi bir tane daha açtık" diye konuştu.

"Yakında kazmayı vuracağız"

İlçeye yapılacak yeni dinlenme alanını da değinen Başkan Ercan, "Yaklaşık 500 dönümlük bir arazi çay boyunca, orayı çok güzel bir dinlenme alanına dönüştürüyoruz. Burası çok zor bir alan, uzun süredir üzerinde çalışıyoruz. Görüşmediğimiz yer kalmadı. Yakında kazmayı vuracağız. Bana dediler ki 'burası çok büyük bir alan siz Sincan Belediyesi olarak bunun altından nasıl kalacaksınız? Bunun Büyükşehir bile altından zor kalkar.' Ben de dedim ki 'sizin inadınıza yapacağım.' Çünkü Sincan Belediyesi olarak biz çok zor işlerin altından kalktık bununda altından kalkarız. Sizlerin desteği ve duasıyla bereketleniyor. Dualarınızı eksik etmeyin" diye konuştu. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sincanlılar Hüseyin Kağıt konseriyle coştu - Son Dakika

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