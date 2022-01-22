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Sincik Malatya karayolunda kar kalınlığı 2 metreyi geçti - Son Dakika

Sincik Malatya karayolunda kar kalınlığı 2 metreyi geçti

22.01.2022 13:48
Sincik Malatya karayolunda kar kalınlığı 2 metreyi geçti

Adıyaman'ın Sincik ilçesi ile Malatya karayolunda iki metreyi geçen kar nedeniyle ulaşım 4 gündür sağlanamıyor.

Adıyaman'ın Sincik ilçesi ile Malatya karayolunda iki metreyi geçen kar nedeniyle ulaşım 4 gündür sağlanamıyor.

Sincik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Sincik-Malatya karayolunda 4 gündür ulaşım sağlanamıyor.

İlçede görev yapan Karayolları ekiplerinin il merkezine görevlendirilmesi nedeniyle İlçe Özel İdareye bağlı ekipleri tarafından yol açma çalışması sürdürülüyor.

Kar kalınlığının bir metreyi açtığı karayolunda tipi nedeniyle yer yer 2 metreyi aşıyor. Ekiplerin zorlu mücadelesi sürüyor. Özel idare ekipleri, Sincik-Malatya karayolu ve bu güzergahta bulunan köy yollarını açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. - ADIYAMAN

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Hisarcık, Malatya, Sincik, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Sincik Malatya karayolunda kar kalınlığı 2 metreyi geçti - Son Dakika
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