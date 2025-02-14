Sincik\'te 20 Köy Ulaşıma Kapandı

Yerel

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kar yağışından dolayı 20 köye ulaşım sağlanmıyor.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde birkaç gündür etkili olan kar yağışı dolayısıyla ilçeye bağlı 20 köye ulaşımlar durdu. Kapanan köy yollarından dolayı İl Özel İdaresine bağlı ekipler harekete geçerek çalışmalar başlattı. Kapanan 20 köy ve bu köylere bağlı mezralara yeniden ulaşılabilmesi için kar temizleme çalışmaları devam ediyor. - ADIYAMAN