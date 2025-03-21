Sincik'te Bahar Yerini Kışa Bıraktı

Sincik'te yoğun kar yağışı
ADIYAMAN - Adıyaman'ın Sincik İlçesinde bahar havası yerini kışa bıraktı, gece saatlerine başlayın kar yağışı ile ilçe merkezi beyaza büründü.
Bir süredir bahar havasının yaşandığı Sincik ilçesinde badem ağaçları çiçek açmıştı. Önceki gün gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte badem çiçekleri kar altında kaldı.
Vatandaşlar ilk defa Mart ayının sonlarına doğru kar yağışıyla karşılaştıklarını güneşli geçen havalardan dolayı açan badem çiçeklerinin karlar altında kaldığını söyledi.
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