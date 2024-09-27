Sındırgı Belediyesi Yeni Tesisi ile Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Yerel

Sındırgı Belediyesi Yeni Tesisi ile Hizmete Açıldı

Sındırgı Belediyesi Yeni Tesisi ile Hizmete Açıldı

Sındırgı İlçe girişinde DSİ'ye ait tesis, Belediye Başkanı Serkan Sak'ın girişimleriyle satın alındı. Tesis, düzenlemelerin ardından ilçe halkına hizmet verecek ve ilk organizasyon belediye personeline yönelik dayanışma yemeği oldu.

27.09.2024 12:02  Güncelleme: 12:04
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Sındırgı İlçe girişinde bulunan DSİ'ye ait tesis Belediye başkanı Serkan Sak'ın girişimleri ile satın alınarak Sındırgı Belediyesi bünyesine kazandırıldı. Yaklaşık 10 dönümlük bir alana sahip tesis yapılacak düzenleme çalışmalarının ardından ilçe halkına hizmet vermeye başlayacak.

Tesiste ilk organizasyon belediye personeline

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, yeni kazandırılan tesiste Balıkesir Büyükşehir ve Sındırgı Belediyesi personeliyle bir araya gelerek dayanışma yemeği düzenledi. Başkan Sak, bu tesisin, ilçeye ve çalışanlara kazandırdığı katkılardan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, emeği geçen herkese teşekkür etti. Dayanışma yemeği, belediye personelleri arasında birlik ve beraberliği pekiştiren anlamlı bir etkinlik olarak öne çıktı.

Belediye personeli dayanışma yemeğinde buluştu

Sındırgı'da makamların bir hizmet yarışının yansıması olduğunu ve Sındırgı'nın hak ettiği değere ulaşması için var gücüyle çalıştıklarını belirten Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak yaptığı konuşmada, " Sındırgı için bugüne kadar kim hizmet ettiyse Allah razı olsun. Bu bir hizmet yarışı. Bugün bu meydanı, bu alanı Sındırgı halkımıza kazandırdık. Bunu sizler sayesinde başardık. Tasarruflu davranarak, özverili bir şekilde çalışarak, belediye personelimizin de katkılarıyla Sındırgı her gün daha da ileriye gidiyor. Birlik ve beraberlik içinde, daha güçlü bir Sındırgı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bugün burada bir arada olmamız da bu dayanışmanın bir göstergesi. İlçemize kazandırdığımız her projede, personelimizin özverisi ve emeği var. Hep birlikte daha büyük işler başaracağız. Sındırgı'yı hak ettiği yere ulaştıracağız" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sındırgı Belediyesi Yeni Tesisi ile Hizmete Açıldı - Son Dakika

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