Sındırgı'da Yoğun Sis Etkisi

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Sındırgı'da yoğun sis etkili oluyor

BALIKESİR - Hava sıcaklıklarındaki ani değişimler Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sisli hava etkili oluyor. Sındırgı'da havaların gece soğuk, gündüzleri de mevsim şartlarının üstünde devam eden sıcaklığın etkisi ile sis sabah saatlerinde etkili oluyor.

Hafta sonunda güneşli havanın hakim olduğu Sındırgı ilçesinde sıcaklıklarda düşüşle birlikte haftanın ilk gününde yoğun sis oluşturdu. Yer yer görüş mesafesi 2 metreye kadar düşüyor.

Sis bulutu geçişleri ve gece gündüz görüş mesafesinin azalması nedeniyle trafiğe çıkan sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarılar devam ediyor.