Sivas'ta bir ilkokulda sınıf başkanı olabilmek için yarışan minik öğrenci, arkadaşlarına verdiği seçim vaadini gerçekleştirdi.
Sivas kent merkezinde bulunan Rauf Orbay ilkokulu 2-C sınıfında sınıf başkanlığı seçimi yapılmak istendi. 2-C sınıfı öğrencisi Fazıl Köse sınıf başkanlığına adaylığını koydu. Aday olurken sınıf arkadaşlarına Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i sınıfa getirteceğini vaat etti. Bu durumdan haberdar olan Başkan Bilgin, minik öğrencinin vaadini yerine getirebilmesi için Köse'nin sınıfına gitti. Burada öğrenciler ile yakından ilgilenen Bilgin, öğlencilere iyi dersler temennisinde bulundu. - SİVAS
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Son Dakika › Yerel › Sınıf Başkanı Adayının Vaadi Gerçekleşti - Son Dakika
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