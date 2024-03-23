Sinop Mertoğlu Köyü\'nde 300 Vatandaş İftar Programında Buluştu

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Sinop Mertoğlu köyünde yaşayan yaklaşık 300 vatandaş düzenlenen iftarda buluştu.

Mertoğlu köyü çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen iftar programına Sinop Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Sinop Müftüsü Paşa Bektaş ve vatandaşlar katıldı.

Konu ile ilgili bilgi veren Mertoğlu Köyü Muhtarı Mustafa Ünal, "Burada bulunan çok amaçlı salon geçen sene aktif oldu. Burayı kendi imkanlarımızla yaptırdık. Köy halkımızın desteği ve hiç tanımadığımız insanların desteği ile buraya köyümüze tahsis ettik. Hepsinden Allah razı olsun. Çok amaçlı salonumuzun açılışını da geçen sene protokol üyelerimiz ile birlikte iftar programında yapmıştık. Bugün de burada yaklaşık 300 vatandaşımızla iftar yemeğini yapmak nasip oldu" dedi. - SİNOP