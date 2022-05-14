Sinop Meydan Projesi'nde son yıkımlar başladı - Son Dakika
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Sinop Meydan Projesi'nde son yıkımlar başladı

14.05.2022 17:00

Sinop Meydan Projesi'nde son yıkımlar başladı Sinop'ta yürütülen Meydan Projesi'nde son yıkımlar başladı.

Sinop Meydan Projesi'nde son yıkımlar başladı

SİNOP - Sinop'ta yürütülen Meydan Projesi'nde son yıkımlar başladı. Özakman İş Hanı yıkımının ardından Özel İdare İş Hanı'nda yıkımına başlandı.

Sinop Meydan Projesinde 24 Nisan'da başlayan çalışmalar, eski dispanser binası, Aşıklar Düğün Salonu, Uğur Mumcu Meydanı ve kale surlarının altındaki çay bahçelerinin kaldırılması, belediye binasının yıkımı ve Özakman İş Hanı'nın yıkımının ardından şimdi ise yaklaşık 33 esnafın bulunduğu Özel İdare İş Hanı yıkımına başlandı. Esnaflara teslim edilen yeni iş yerlerinde hazırlığını tamamlayanlar faaliyete başladı, eksikleri olanlar ise taşınma işlemlerini sürdürüyor. Özel İdare İş Hanı yıkımının yaklaşık 4-5 gün süreceği tahmin ediliyor. Ardından saat kulesinin bitişiğinde bulunan binaların yıkımı ile meydan tamamen açılmış olacak. Müteahhit firmanın yıkılan enkazı kaldırmasından sonra yaza yetiştirilmek üzere zemin çalışmalarına başlanacak.

"Bu yıkımı bir senedir bekliyoruz"

Yıkımı başlayan iş hanında esnaflık yapan Sinan Ergen, " Atatürk Caddesi'nde bulunan ortalama 33 esnafın bulunduğu Özel İdare İş Hanı bugün itibariyle yıkılıyor. Tabii ki Meydan Projesi adı altında yıkılan dükkanlara yeni iş yerleri oluştu. Bu yıkımı bir senedir bekliyoruz. Sinop 1 yıldan beri gerek alt yapı, gerek üst yapısıyla gerek yollarıyla görüldüğü üzere çamur toz toprak ve insanların mağduriyeti söz konusu. Dün akşam 10 itibarıyla elektriklerimiz kesildi, biz de akşamdan itibaren taşınmamızı gerçekleştirdik" diye konuştu.

Bölgedeki vatandaşlar, belediye binası yıkımından sonra yaklaşık 2 aydan fazla süren demir ayıklama ve enkaz kaldırma işlemlerinin bu kez daha hızlı yapılmasını ve yaz aylarının başında meydanın toz, çamur ve iş makinaları olmadan temiz bir şekilde turizme hazır hale gelmesini talep ediyor.

Sinop Meydan Projesi'nde son yıkımlar başladı
Sinop Meydan Projesi'nde son yıkımlar başladı
Sinop Meydan Projesi'nde son yıkımlar başladı
Sinop Meydan Projesi'nde son yıkımlar başladı

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Düğün, Nisan, Sinop, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sinop Meydan Projesi'nde son yıkımlar başladı - Son Dakika


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