Sinop'ta 2.5 Metre Kar Temizlendi

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2 buçuk metreyi bulan karda yol temizleme çalışması

SİNOP - Sinop'ta yüksek kesimlerde 2,5 metreyi bulan kar, iş makinesi tarafından güçlükle temizlendi.

Sinop'un yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, 2,5 metreyi bulan kar birikintilerine neden oldu. Zorlu hava şartları nedeniyle, kar temizleme çalışmaları iş makineleriyle gerçekleştirildi.

Sinop'un Erfelek ilçesi Çayır köyünde 2,5 metre yüksekliği bulan kar, Sinop İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yoğun çalışma neticesinde temizlenerek ulaşım sağlandı.