Sinop'ta 44 yıl önce boşaltma kararı verilen köyde heyelan - Son Dakika

Sinop'ta 44 yıl önce boşaltma kararı verilen köyde heyelan

Köylüler heyelandan oturulamayacak durumda olan köyü güvenli bir yere taşımak istiyor

SİNOP Sinop'un Ayancık ilçesinde, 44 yıl önce 'boşaltma' emri verilen bir köyde yaşayan vatandaşlar, kendilerine yeni köy kurmak istiyor.

Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Avdullu köyünde 1978 yılında yaşanan heyelanlar nedeniyle devlet tarafından 'boşaltma' emri verilerek köylülere ilçe merkezinden ev gösterildi. Fakat köylülerin bir kısmı köyünden kopamadı, orada yaşamaya devam etti. Son yılların en büyük kar yağışının alındığı günlerin sonrasında eriyen kar, tekrar heyelana neden oldu. Evler kaydı, yollar çöktü, sokaklarda dev yarıklar oluştu. Resmi raporlara göre, yüksek risk bölgesi olduğundan 44 yıl önce boşaltılması gereken köyde toprağından ayrılamayıp yaşamaya devam eden kesim, tarım, hayvancılık ve ormancılık ile uğraşarak geçimini sürdürdü. Avdullu sakinleri, risksiz bir bölgede yeni köy kurmak, ormancılık ve hayvancılıkla yaşamını sürdürmeye devam etmek istiyor. Köylüler, yaşamlarını kısıtlayan heyelanlı bölgeden çıkacaklarını fakat topraktan uzaklaşmamak için de köylerinin taşınması gerektiğini dile getirerek yardım beklediklerini ifade ettiler.