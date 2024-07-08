Sinop'ta Boyabat ilçesinde orman yangını

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Sinop'ta orman yangını

SİNOP - Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen yangında 1 dönüm arazi üzerinde bulunan ağaçlar zarar gördü.

Yangın, Sinop'un Boyabat ilçesi Hacıahmetli köyü Karapürcek Mahallesi'nde 15.30 saatlerinde meydana geldi. Ormanlık alanda henüz nedeni belirlenemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi. Rüzgarın da etkisiyle yangının büyümesinin ardından bölgeye 26 personel, 2 asayiş timi, 1 sağlık ekibi ve 4 Boyabat Orman İşletmeye ait arazöz sevk edildi. Ekipler uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altında alarak soğutma çalışmalarına başladı. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.