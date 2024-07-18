Sinop'ta çam ağaçlarına zarar veren yangın - Son Dakika
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Sinop'ta çam ağaçlarına zarar veren yangın

Sinop\'ta çam ağaçlarına zarar veren yangın

Sinop'ta meydana gelen yangında çam ağaçları zarar gördü. Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

18.07.2024 16:42  Güncelleme: 18:34
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MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Sinop'ta meydana gelen yangında çam ağaçları zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre; yangın saat 15: 00 sıralarında Özlem Konutları mevkisinde meydana geldi. Sebebi henüz belirlenemeyen kurumuş otların bulunduğu alanda çıkan yangın rüzgarın da şiddetiyle kısa sürede yayılarak çam ağaçlarına sıçradı. Çam ağaçlarına sıçrayan alevlerin gören çevredeki vatandaşların durumubildirmesi üzerine Sinop Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını söndürme işlemlerine başladı.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Sinop'ta çam ağaçlarına zarar veren yangın - Son Dakika

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