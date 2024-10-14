Sinop'ta Çeltik Hasadı Başladı

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Sinop'ta çeltik hasadı: Üreteci verimden memnun

SİNOP - Çeltik hasadı başlayan Sinop'ta üreteci bu yıl verimden memnun.

Sinop'un önemli çeltik üretim bölgelerinden olan Mertoğlu köyünde Mayıs ayında ekilen çeltiklerin hasat zamanı geldi. Sinop'un çeltik üretim bölgelerinden olan Mertoğlu köyünde çeltik hasadı başladı. Suyun kurutulmasıyla tarlaya giren biçerdöverler çeltikleri hasat ediyor.

Kaliteli çeltik yetiştirmek için aylarca uğraş verdiklerini söyleyen çiftçi Cemal Kümeç, "Hasat yapmış olduğumuz çeltikler burada kuruyup fabrikaya gidiyor. Bu yıl verim çok güzel. Allah'a şükürler olsun havalar da iyi gidiyor. Bundan sonra ne olur artık bilemiyorum. Yaklaşık 15 günlük işimiz daha var. Biz pirincin ham maddesini tam olarak kurutup direkt fabrikaya gönderiyoruz. Orada pirinç haline gelip tencereye konmak için hazırlanıyor. Tarladan çıkışta 24 saatte pilav haline geliyor. Genelde Efe dediğimiz pirinç ve rekor dediğimiz pirinç güzel oluyor. Bunlar pirinç haline geldiğinde baldo ayarında oluyorlar. Şu an kazandığımız para şartlara göre normal. Diyelim ki, bir kilogram çeltikten 600 gram pirinç çıkıyor. Yani 30 lira olsa normal. Vatandaş da alır. Ama 20-25 aralığı çiftçiyi mağdur eder" dedi.