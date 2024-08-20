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Sinop'ta çıkan yangın paniğe neden oldu

SİNOP - Sinop'ta Ordu Mahallesi'nde çıkan kontrollü ot yangını paniğe neden oldu.

Sinop'un Ordu Mahallesi'nde saat 16: 15 sıralarında bir vatandaş, bahçesindeki yabani ot ve ağaçları temizlemek amacıyla yakma işlemi gerçekleştirdi. Yakma işlemi sırasında çıkan dumanı gören çevre sakinleri, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Sinop Belediyesi ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayın kontrollü bir yangın olduğu belirtilirken, herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.