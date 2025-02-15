Sinop'ta Çocuklar İçin Kar Eğlencesi - Son Dakika
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Yerel

Sinop'ta Çocuklar İçin Kar Eğlencesi

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Sinop'un Durağan ilçesinde kar yağışı ile birlikte yüksek kesimlerden kamyonlarla getirilen kar, çocuklar için kayak alanına dönüştürüldü. Belediye Başkanı Necmettin Ermiş'in girişimiyle çocuklar, okul bahçelerinde karın tadını çıkararak duyarlı bir uygulamadan faydalandı.

15.02.2025 14:04  Güncelleme: 14:07
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Sinop'ta kar çocukların ayağına getirildi

SİNOP - Sinop'un Durağan ilçesi kent merkezinde kara hasret kalan çocuklar, belediye ekiplerince kamyonlarla taşınan karda doyasıya eğlendi.

Sinop'un Durağan ilçesinde Belediye Başkanı Necmettin Ermiş, ilçenin yüksek kesimlerine yağan karın merkeze ulaşmaması üzerine hem pratik hem de keyifli bir çözüm üretti. Yüksek kesimlerde biriken karı kamyonlarla ilçe merkezine taşıyan Ermiş, okul bahçelerini adeta küçük bir kayak merkezine dönüştürdü.

Bu uygulama, özellikle çocukların büyük beğenisini topladı. Okul bahçelerinde bir araya gelen çocuklar, karın tadını doyasıya çıkarırken, belediye başkanının bu duyarlı hareketi de hem veliler hem de ilçe halkı tarafından takdirle karşılandı.

Belediye Başkanı Necmettin Ermiş, yaptığı açıklamada, "İlçemizin yüksek kesimlerine kar yağdı ancak merkezde çocuklarımız bu güzellikten mahrum kaldı. Biz de belediye olarak çocuklarımızın yüzünü güldürmek için bu karı taşıma fikrini hayata geçirdik. Çocuklarımızın mutluluğu, bizim için her şeyden önemli" dedi.

Bu örnek davranış, yerel yönetimlerin halkla olan bağını güçlendiren bir adım olarak öne çıkarken, aynı zamanda çocukların doğayla iç içe olmasına da katkı sağladı. Necmettin Ermiş'in bu duyarlı ve yaratıcı çözümü, hem ilçe halkı hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni topladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sinop'ta Çocuklar İçin Kar Eğlencesi - Son Dakika

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