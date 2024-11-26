Sinop'ta dereler taştı
SİNOP - Sinop'ta etkili olan sağanak yağışlar sonrası, Sarıkum Gölü'ne giden dereler taştı.
Sinop'ta yaklaşık 3 gündür etkili olan yağış sonrası Sinop- Ayancık yolunda Sarıkum Gölü'ne akan dereler taştı. Taşan dereler, çevredeki ormanlık alanlar ve yolları su altında bıraktı. Sarıkum Gölü çevresindeki derelerin taşmasıyla birlikte, bölgedeki ormanlık alanlar da büyük zarar gördü. Su seviyesinin yükselmesi nedeniyle ağaçlar da sular altında kaldı.
Son Dakika › Yerel › Sinop'ta Dereler Taştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?