Sinop\'ta Hayvanseverlerin Bağışlarıyla Sokak Hayvanlarına Yardım Etkinliği Düzenlendi

Sinop'ta düzenlenen etkinlikte hayvanseverlerin bağışladığı sıfır ve ikinci el ürünler, sokak hayvanları yararına satışa sunuluyor.

Giyim, takı, süs eşyaları ve aksesuarlarının satıldığı etkinliğin geliri sokak hayvanlarının gıda ve tedavi ihtiyaçları için kullanılıyor. Sinop Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği üyesi Hamide Köker, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, "Sokak hayvanları için elimizden geldiğince el işleri üretmeye çalışıyoruz. Valiliğin izniyle bunu yapıyoruz. Sağ olsunlar duyarlı vatandaşlar da destek veriyor. Buradaki eşyalar gönüllü hayvanseverler tarafından getiriliyor. Aksesuar, takı, giyim her türlü eşyayı alıyoruz, burada satışa sunuyoruz" dedi.

Bir hafta devam edecek olan etkinliğe hayvanseverler büyük ilgi gösteriyor. - SİNOP