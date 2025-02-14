Sinop\'ta Kar Engeli Aşıldı

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Sinop'ta ekipler hasta vatandaş için seferber oldu.

Sinop Merkeze bağlı Akbaş köyünde yaşayan bir vatandaşı hastaneye götürmek için giden ambulans kardan ötürü çıkamayınca ekipler kepçeyle yolu açtı. Akbaş köyünde yaşayan bir vatandaş rahatsızlaşınca 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine sağlık ekipleri vatandaşa ulaşmak için yola koyuldu. Kardan dolayı yollar kapalı olunca, hastanın evinden alınabilmesi için Sinop İl Özel İdare ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine hemen yola koyulan ekipler ambulansa yolu açarak vatandaşın Atatürk Devlet Hastanesine naklini sağladı. - SİNOP