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Sinop'ta karla mücadele: 300 köy yolu kapalı - Son Dakika

Sinop'ta karla mücadele: 300 köy yolu kapalı

24.01.2022 17:07

- Sinop'ta karla mücadele: 300 köy yolu kapalı Sinop'ta ekiplerin karla mücadelesi aralıksız devam ederken, 300 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

- Sinop'ta karla mücadele: 300 köy yolu kapalı

SİNOP - Sinop'ta ekiplerin karla mücadelesi aralıksız devam ederken, 300 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Sinop'un 1300'ü aşan rakımı olan Sinop- Boyabat karayolu üzerindeki Dıranaz Soğuksu bölgesinde ekipler, çalışmalarını sürdürüyor. Çalışanların oldukça zorlandığı köy yolları ise devam eden yağışlarla tekrar tekrar kapanıyor. Özel İdare çalışanı Sabri Türkan, "10 günden beri çalışıyoruz. Açtığımız yer kapanıyor. Karla gece-gündüz mücadele ediyoruz" dedi.

Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, son yıllarda kentte görülen en yüksek kar yağışı olduğunu ifade ederek, "Biz karı bir eziyet ve sıkıntı olarak görmüyoruz. Kar tüm berraklığıyla güzelliğiyle sadeliğiyle rahmettir, berekettir. Ama kar yağışının getirdiği ulaşım kısıtlığı da ortaya çıkıyor. Biz bu kapsamda kurum olarak her zaman hazırlıklıyız. İlimizin tamamında tüm şantiyelerimizi harekete geçirmiş vaziyetteydik. Kar yağışının başladığı andan itibaren de öncelikle 112 acil sağlık ekipleri olmak üzere diğer bazı kuruluşlarımızın talepleri olmak üzere önceliklerimizi grup yolları ve acil ihbarlar olarak veriyoruz. Şu anda da ilimizin tamamında 81 araç ve 128 personel ile il merkezimizin tüm köylerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu gece de yine kar yağışı yoğun devam etmişti. 300 tane köy yolumuz kapalı ama tüm ekiplerimizle acil ihbarları da değerlendirmek kaydıyla arazide çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Özel İdare çalışanı Ufuk Usta, "Çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Kar yağışı da bir taraftan devam ediyor. Tabii zor oluyor. Soğuksu bölgesinde 1996'dan beri ilk defa bu kadar büyük bir kar gördük. Mücadelemiz sürüyor" ifadelerini kullandı.

Sinop'ta karla mücadele: 300 köy yolu kapalı
Sinop'ta karla mücadele: 300 köy yolu kapalı
Sinop'ta karla mücadele: 300 köy yolu kapalı

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Boyabat, Sinop, 112, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sinop'ta karla mücadele: 300 köy yolu kapalı - Son Dakika


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