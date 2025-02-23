Sinop'ta Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Yerel

Sinop'ta Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Sinop'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 282 köy yolu kapandı, ekipler 7/24 yol açma çalışıyor.

23.02.2025 17:39
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Sinop'ta karla mücadele çalışmaları devam ediyor

SİNOP - Sinop'ta, 4 gündür etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Sinop'ta etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle toplam 282 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekiplerin karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Sinop Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen kış tedbirleri kapsamında, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 9 iş makinesi 7 pikap ve 24 personel 7/24 görev yapıyor. Sinop Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Ayancık, Boyobat, Türkeli, Boyabat, Durağan ve Gerze ilçelerine bağlı orman köylerinde karla kapalı yollarını ve acil ihbarlar olmak üzere, yol açma ve kar küreme çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, çalışmalarla ilgili yaptığı paylaşımda, "Sinop Orman Bölge Müdürlüğümüz, yaz, kış, gece, gündüz demeden daima orman köylüsünün hizmetinde. Sinop'un 464 köyü var. Bu köylerimizden 462'si orman köyü statüsünde. İlimizin yüzde 67'si ormanlık. Köylülerimiz için ormancılık faaliyetleri önemli bir gelir ve istihdam kaynağı. Orman teşkilatımızın her bir mensubu; orman köylümüzün kıymetini, değerini bilmekte ve orman köylümüzün refahı için yaz kış, gece, gündüz demeden var güçleriyle çalışmaktalar. Çetin kış şartlarına rağmen, orman köylümüzün ilçe merkezleriyle kesintisiz ulaşımlarını sağlamak için karla kapalı yollarını açmak için sahada fedakarca görev yapan Sinop Orman Bölge Müdürlüğü Teşkilatımızın bütün çalışanlarına çok teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İHA

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