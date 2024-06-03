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Sinop'ta korkutan yangın

SİNOP - Sinop'ta meydana gelen kuru dal yangınında bir elektrik direği kısmen zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Sinop Merkez Taşmanlı köyü Göleti yolu üzerindeki bir bahçe kenarında meydana geldi. Sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle biriktirilmiş kuru dal parçalarının tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangında bir elektrik direği kısmen zarar gördü. Olay yerine ilk müdahaleyi, Sinop Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekipleri gerçekleştirdi. Yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Müdahaleye Sinop Organize Sanayi Bölgesi itfaiyesinin yanı sıra Sinop Belediyesi itfaiyesi de katıldı. Jandarma ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

Yangın nedeniyle bölgede kısa süreli bir panik yaşandı ancak itfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde durum kontrol altına alındı. Elektrik direğinde meydana gelen hasarın tespiti ve onarımı için çalışmalar başlatıldı.