Sinop'ta Nadir Balaban Kuşu Görüldü

Sinop'ta nesli tükenmekte olan balaban kuşu görüldü

SİNOP - Sinop sahilinde sabah saatlerinde yürüyüş yapan vatandaşlar, nadir görülen bir kuş türüyle karşılaşmanın şaşkınlığını yaşadı.

Güneşli havayı fırsat bilerek sahilde gezintiye çıkan bir vatandaş, Sabahattin Ali Kültür Parkı civarında kaldırıma konan bir kuş fark etti. Kaldırım üzerinde hareketsiz şekilde duran kuşu fark eden vatandaş durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Sinop Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İlk bakışta yorgun olduğu anlaşılan kuş, kısa süre dinlendikten sonra yeniden havalanarak gözden kayboldu.

Sabahattin Ali Kültür Parkı civarında kaldırıma konan kuşun, göçmen ve nesli azalan türler arasında yer alan balaban kuşu olduğu belirlendi. Avlanması yasak ve koruma altındaki türler arasında bulunan balaban kuşunun, Sinop kıyılarında görülmesi doğaseverler ve vatandaşlar arasında büyük ilgi uyandırdı. Uzmanlar, bu tür kuşların göç yolları üzerinde zaman zaman rotalarını şaşırarak farklı bölgelerde görülebildiğini belirtti.