Sinop\'ta nesli tükenmekte olan su samuru balıkçı teknesinde keyif yapıyor

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MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Sinop'ta nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında sayılan bir su samuru, bir balıkçı teknesinin içinde uzanıp keyif yaparken görüntülendi.

Sinop'ta, su samurunun sahilde keyif yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Merkez Balıkçı Barınağı'nda bir vatandaş tarafından fark edilen su samuru, bir balıkçı teknesinin içinde uzanıp keyif yaparken görülüyor.

Su samurları, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alıyor.