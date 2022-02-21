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Sinop'ta ölü yunus sahile vurdu - Son Dakika

Sinop'ta ölü yunus sahile vurdu

21.02.2022 12:43

Sinop'ta ölü yunus sahile vurduSİNOP Sinop sahilinde bir yunus balığı, ölü olarak kıyıya vurdu.

Sinop'ta ölü yunus sahile vurdu

SİNOP Sinop sahilinde bir yunus balığı, ölü olarak kıyıya vurdu.

Olay, Sinop'un kent merkezi Yuvam Sahilinde meydana geldi. Sahilde gezintiye çıkan vatandaşlar, kumun üzerinde yatan bir yunus balığı olduğunu fark etti. Yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yunus balığının, Karadeniz'in açıklarında öldükten sonra dalgaların kıyıya attığı tahmin ediliyor. Balığın çene kısmında yara olduğu görüldü.

Sinop'ta ölü yunus sahile vurdu
Sinop'ta ölü yunus sahile vurdu
Sinop'ta ölü yunus sahile vurdu

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Yuvam, Sinop, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sinop'ta ölü yunus sahile vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop'ta ölü yunus sahile vurdu - Son Dakika
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