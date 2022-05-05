Sinop'ta Ormana Atılan Çöpler Tepki Çekti - Son Dakika
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Sinop'ta Ormana Atılan Çöpler Tepki Çekti

05.05.2022 21:19

Sinop’ta ormanlık alana atılan plastik malzeme ve hafriyat çöpleri vatandaşların tepkisine neden oldu.

MUSTAFA USTA

Sinop'ta ormanlık alana atılan plastik malzeme ve hafriyat çöpleri vatandaşların tepkisine neden oldu.

Sinop'un Osmaniye ve Mertoğlu köyü sınırları içerisinde yer alan Delitepe mevkiinde ormanlık alan içine yüzlerce kullanılmamış toplu plastik malzeme ve hafriyat çöplerinin atılması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Osman Aksu, şunları söyledi:

"Doğanın en güzel yerinde en güzel mekanında burada binlerce pet bardak, tabak var. Bunların çoğu hiç kullanılmamış. Neden burada, ne işleri var, niye atıldılar bilmiyorum. Ama bu konuda yetkilileri uyarıyorum. Bunları atanları bulmaları ve cidden cezalandırmaları gerekir. ve bunların buradan toplanması gerekir. Çünkü bu bizim yarın çoluğumuzun çocuğumuzun torunlarımızın bir yeri olacak. Ben 1960'lı yıllarda biliyorum burada bir trafik kazası oldu. Buradan geçerken sağa bir baktım ki burası olmuş bildiğimiz çöplük. Yetkilileri uyarıyorum çöpler buradan kaldırılmalı ve bunları buraya atanlar mutlaka bulunup cezalarını çekmeliler."

Görüntü dökümü:

*Osman Aksu

*Detay görüntüler

Sinop'ta Ormana Atılan Çöpler Tepki Çekti
Sinop'ta Ormana Atılan Çöpler Tepki Çekti
Sinop'ta Ormana Atılan Çöpler Tepki Çekti
Sinop'ta Ormana Atılan Çöpler Tepki Çekti

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Osman Aksu, Osmaniye, Sinop, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Sinop'ta Ormana Atılan Çöpler Tepki Çekti - Son Dakika


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