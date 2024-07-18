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Sinop'ta ot yangını: Çam ağaçları zarar gördü

SİNOP - Sinop'ta meydana gelen ot yangınında çam ağaçları zarar gördü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Özlem Konutları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen kurumuş otların bulunduğu alanda çıkan yangın rüzgarın da şiddetiyle kısa sürede yayılarak çam ağaçlarına zarar verdi. Çevredeki vatandaşların durumu 112'ye bildirmesi üzerine olay mahalline gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.