Sinop'ta Otobüs Kazası: 18 Yaralı

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta öğrencileri taşıyan tur otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada devrilen otobüste yaralanan ikisi ağır 18 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, 10.30 saatlerinde Lala- Erfelek yolu Aloğlu köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğrencileri taşıyan tur otobüsü, Aloğlu köyü mevkiinde karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 2'si ağır 18 kişinin yaralandığı kazada yaralılar Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, tadavileri devam ediyor.