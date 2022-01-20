Sinop'ta sağlık ekiplerinin zorlu kar mesaisi - Son Dakika

Sinop'ta sağlık ekiplerinin zorlu kar mesaisi

SİNOP - Sinop'ta kar nedeniyle çok sayıda yolun ulaşıma kapandığı ilçe ve köylerdeki hastalar, sağlık ve özel idare ekipleriyle zor şartlarda hastanelere yetiştiriliyor.

Gün itibariyle 208 köy yolunun ulaşıma kapandığı Sinop'ta, sağlık ve İl Özel İdaresi ekipleri, kırsal kesimlerde yaşayan ve ambulans ihtiyacı olan vatandaşlara ulaşmak için yoğun çaba gösteriyor. Kar yağışı devam ettiği için açılan yolların tekrar kapanmasından dolayı ekipler, aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Gerze ilçesi Kuzsöku köyünde bir vatandaşın rahatsızlanması üzerine bölgeye sevk edilen 112 sağlık ekipleri ile Özel İdare ekipleri, arazi ambulansı ve kar küreme aracı ile bölgeye ulaştı. Kapanan yolun açılmasının ardından vatandaşlar, hastanelere ulaştırıldı.