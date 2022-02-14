Üye Girişi
Sinop'ta şebeke suyu borusu patladı - Son Dakika

Sinop'ta şebeke suyu borusu patladı

14.02.2022 12:50

Sinop'ta şebeke suyu borusu patladı Sinop'ta ağaç köklerinin şebeke suyu borusuna temas etmesiyle su borusu patladı.

Sinop'ta şebeke suyu borusu patladı

SİNOP - Sinop'ta ağaç köklerinin şebeke suyu borusuna temas etmesiyle su borusu patladı. Belediye ekipleri onarım çalışması başlattı.

Sinop'un Karakum mevkisinde meydana gelen şebeke suyu hattından kent merkezi mahallelerine su taşıyan boruda çatlak meydana geldi. Kırılan boruda belediye ekiplerince tamir çalışması başlatıldı.

Sinop Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdür Vekili Turgut Sipahi konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "İlimiz Karakum mevkiinde pvc borumuz patlamıştır. Arkadaşlar görmüşler hemen acil olarak müdahale ettik. Arkadaşlar ile beraber en kısa zamanda boruyu tamir ederek en kısa zamanda suyu vereceğiz. Burada conta kenarlarına ağaç kökleri girmiş. O yüzden bu sorun oluşmuş. 1-1 buçuk saat içinde suyu vermeye çalışacağız" dedi.

Sinop'ta şebeke suyu borusu patladı
Sinop'ta şebeke suyu borusu patladı
Sinop'ta şebeke suyu borusu patladı

YORUMLAR
500

Sinop, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sinop'ta şebeke suyu borusu patladı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:45 Milyoner'de yarışmacı ilk soruda elendi! Herkes doğru cevabı biliyordu
12:43 Son dakika: OGS kaldırıldı, ücretler HGS üzerinden tahsil edilecek
12:42 Arabada cinsel ilişkiye girdiği sırada genç kızı boğarak öldürdü, cinayeti karısına itiraf etti
12:29 Ekonomik kriz de aşk! Benzin 15,20 olunca paketleyip sevgilisine hediye etti
12:19 Nafaka dekontuna 'haram olsun' yazdı! Mahkeme tazminat cezasına hükmetti
12:15 Merkez Bankası: 21 Şubat itibariyle FAST sisteminde işlem limiti 5 bin TL'ye yükseltiliyor
12:12 6'lı zirveden notlar! En esprili kimdi, en çok kim konuştu, kim tarih anlattı, kim ekonomi konuştu?
11:57 Vicdansızlığın bu kadarı! Köpekleri canlı canlı timsah dolu göle attılar
11:50 Feyza Aktan gözünü influencerlığa dikti! Her paylaşım için 5-25 bin TL istiyor
11:49 49'luk Defne Samyeli'den gövde gösterisi! Kasığına kadar açılan yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 12:57:49. #1.12#
SON DAKİKA: Sinop'ta şebeke suyu borusu patladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement