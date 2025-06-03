Sinop'ta Sendika Oda Krizi - Son Dakika
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Yerel

Sinop'ta Sendika Oda Krizi

03.06.2025 19:13
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Genel Sağlık-İş'in yetki alması sonrası oda kapatma girişimine tepki gösterildi.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Genel Sağlık-İş'in Sinop'ta yetki almasının ardından sendika odasının kapatılmasına tepki gösteren Birleşik Kamu-İş İl Başkanı Celal Şahbenderoğlu, "Genel Sağlık-iş yetkili olunca ne hikmetse, başhekim birdenbire o odayı kapatıp orayı sanki ihtiyaç varmış gibi hekim odasına çevirmek istedi. Böyle bir girişim içinde bulunması bizi şöyle bir düşünceye sevk etti. Demek ki, başhekim sendikanın bir elemanı" dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Sinop İl Başkanı Celal Şahbenderoğlu, Sinop Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde yaşanan oda tahsisi krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Şahbenderoğlu, Genel Sağlık-İş sendikasının yetkiyi almasının ardından, sendikaya tahsisli odanın başhekim tarafından kapatılarak hekim odasına dönüştürülmek istenmesine tepki gösterdi.

Şahbenderoğlu, duruma tepki göstererek, şöyle konuştu:

"Son zamanlarda Kamu-İş'e bağlı sendikalarımız çok hızlı bir şekilde büyüyorlar. Bunlardan bir tanesi de, Genel Sağlık-İş sendikamız. Bu büyümeyle beraber Sinop'ta diş hastanesinde yetkiyi de almış oldular. Bu başarılı büyümelerinden dolayı Genel Sağlık-İş yönetimini ayrıca kutluyorum. Bu süreçten sonra, bazı gelişmeler meydana geldi. Bunlardan bir tanesi de, yıllardan beri daha önceki sendikanın kullanmış olduğu sendika odasını, biliyorsunuz kanuna göre sendikalar yasasına göre, 1688 sayılı kanuna göre idareler odaları sendikalara tahsis etmek zorundalar. Yaklaşık 10 yıla yakın bir süredir kullandıkları bir oda vardı. Genel Sağlık-İş yetkili olunca ne hikmetse, başhekim birdenbire o odayı kapatıp orayı sanki ihtiyaç varmış gibi hekim odasına çevirmek istedi.

"Bir devlet memuruna yakışır tavır sergilemesini kendisine tavsiye ediyoruz"

Böyle bir girişim içinde bulunması bizi şöyle bir düşünceye sevk etti. Demek ki, başhekim sendikanın bir elemanı. Öyle bir izlenim oluşturdu bizde. Biz, kendisini bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz. Bu şekilde herhangi bir sendikanın uzantısıymış gibi davranması herhangi bir başhekime, devletin dairesinde koltuk işleten bir kişiye yakışmayan bir tavır. Bu tavrından da bir an önce vazgeçmesini kendisine tavsiye ediyoruz. Çünkü, bu gerçekten sendika yasasına aykırı olduğu gibi, aynı zamanda da tarafsızlığın ihlali gibi bir izlenim oluşturuyor. Böyle yanlı bir tutumla varabileceği bir yol yok. Kendi koltuğunun hakkını versin. Bir devlet memuruna yakışır tavır sergilemesini kendisine tavsiye ediyoruz. Şu aşamada bizim tamamıyla gözlemlemiş olduğumuz şey, bir sendika elemanıymış gibi davranmasını son derece yanlış ve haksız buluyoruz.  Lütfen, Genel Sağlık-İş'in büyümesine tahammüllü olsun. Bu şekildeki bir tavırla kendisini çok kötü bir pozisyona düşürdüğünü bilsin. Bir an önce biz de onu, bu noktada doğru davranmaya davet ediyoruz. Bulunmuş olduğu mevkinin, konumun hakkını versin istiyoruz. Bu şekilde tavsiyede bulunuyoruz. Biz Birleşik Kamu-İş sendikası olarak büyümeye devam ediyoruz. Bunu bu şekilde çekememezlik noktasında gösterenlere de, tavsiyemiz aklınızı başınıza alın."

Kaynak: ANKA

Politika, Sağlık, Yerel, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'ta Sendika Oda Krizi - Son Dakika

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