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Sinop'ta tekne yangını

SİNOP - Sinop'ta bir teknede çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, 10.00 saatlerinde Sinop Mendirek'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mendirekte bağlı bulunan O.G'ye ait teknede güneş enerjisinden aküye giden kabloların tutuşması sonucu yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınırken, teknenin maddi hasar gördüğü belirtildi.