Sinop\'ta Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Sinop'ta İl Özel İdaresi personellerine yönelik yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi birim müdürleri ve personellerinin hazır bulunduğu tatbikat öncesi personele teorik ve pratik yangın eğitimi verildi. Sinop İtfaiyesi tarafından verilen eğitimde, kurum personellerine yangın türleri, yangına sebep olan etkenler, yangına müdahale ve yangın tüpünün kullanılması gibi konularda bilgi aktarıldı. Eğitim sonunda ise yangın tatbikatı yapıldı. Tatbikat gereği Özel İdare bahçesinde yakılan ateşin çalışanlar tarafından güvenli bir şekilde söndürülmesiyle eğitim son buldu. - SİNOP