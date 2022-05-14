Sinop'taki mezarlık ilgili bekliyor - Son Dakika

Sinop'taki mezarlık ilgili bekliyor

SİNOP - Sinop merkezde bulunan Çukurbağı Mezarlığı ilgi bekliyor.

Sinoplu vatandaşlar mezar aralarında adım atılacak yer olmadığını belirterek mezarlıkta acilen bir çalışma başlatılması gerektiğini vurguladı. Sinoplu vatandaş Mustafa Karagülle, "Eski mezarları, sahipsiz mezarları söküyorlar. Burada düzensizlik var. Adım atmaya yer yok. Geçmeye yer yok. Eskiden burada yürüyebiliyorduk. Şuan adım atamıyoruz. Burada gömülecek yerler var. Ama cenaze nereden geçecek?" dedi.

Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Oktay ise "Korona virüsten dolayı çok cenaze oldu. Sinop'un nüfus yaşlı. Günde 5-6 cenaze olduğu bile oldu. Vatandaşlar da mezarlıkta bulunan eski yere defnetmek istiyor yakınlarını. Herkes oraya isteyince de kalabalık oluşuyor. Daha sonra kış mevsiminde rüzgarlardan dolayı çam ağaçları yıkıldı. Bir takım aksaklıklar oldu ama arkadaşlarımız çalışmalara başladı" diye konuştu.