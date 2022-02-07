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Sinop'un Tarihi Kale Surları restorasyonu devam ediyor - Son Dakika

Sinop'un Tarihi Kale Surları restorasyonu devam ediyor

07.02.2022 18:08

Sinop'un Tarihi Kale Surları restorasyonu devam ediyorSİNOP Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Sinop'un 2 bin 500 yıllık tarihi kale surlarında restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Sinop'un Tarihi Kale Surları restorasyonu devam ediyor

SİNOP Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Sinop'un 2 bin 500 yıllık tarihi kale surlarında restorasyon çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar, Kent Meydanı Projesi'nin tamamlanmasıyla Sinop turizmine önemli katkı sağlayacak.

Sinop Tarihi Kale surlarıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tahsis edilen 10 milyon TL'lik ödenekle sürdürülen çalışmalar, öncelikli olarak tehlike arz eden ve ayrıca Kent Meydanı Projesi'yle kesişen alanlarda çalışmalar sürüyor. Öncelikli olarak belirlenen bölgelerden olan, Kent Meydanı yüzüne bakan Doğu Surları'nın onarım çalışmaları iki bakanlık tarafından koordineli şekilde sürüyor.

Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, öncelikli olarak Kent Meydanı Projesi'yle birleşmesi konusunda acil onarım gerektiren 6 bölgenin belirlendiğini, çalışmaların iki bakanlık tarafından kademeli olarak ilerlediğini ifade etti. Süren, "İlimizin önemli bir projesi olan Meydan Projesi, kale surlarını ilgilendiren bir tarafı da meydana bakan doğu surlarının, Saat Kulesi'nin ve Atatürk Caddesi'nin olduğu doğu surlarının temizleniyor açılıyor olması. Oradaki eklenti binaların, Özel İdare binasının, belediye binasının ve İl Genel Meclis binasının yıkılarak doğu surlarının açılması. Bir taraftan bu çalışmalar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülürken, bakanlığımız tarafından da açığa çıkan surlarda acil onarım gerektiren, gevşeyen bölümlerin sağlamlaştırılması noktasında çalışmalarımız bu bölgede de devam ediyor" dedi.

İkinci aşama Lonca Kapısı

2 bin 500 yıllık kalenin doğu surlarının temizlenmesinin ardından ikinci aşama olarak belirlenen Lonca Kapısı bölgesinde çalışmaların devam edeceğini dile getiren Süren, "Bu şekilde surlarımızın tamamı restore edilmiş olacak. Sinop kültür ve turizmine önemli bir katkı sağlayacak. Surlardaki onarım gerektiren yerler, sağlanan 10 milyon ödenek bitinceye kadar devam edecek" ifadelerini kullandı.

Sinop'un Tarihi Kale Surları restorasyonu devam ediyor
Sinop'un Tarihi Kale Surları restorasyonu devam ediyor
Sinop'un Tarihi Kale Surları restorasyonu devam ediyor

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Türk Lirası, Turizm, Sinop, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sinop'un Tarihi Kale Surları restorasyonu devam ediyor - Son Dakika


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