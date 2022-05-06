Sinoplu Esnaf: "Dükkanı Yürütmek İçin Emekli Maaşımdan Takviye Yapıyorum" - Son Dakika
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Sinoplu Esnaf: "Dükkanı Yürütmek İçin Emekli Maaşımdan Takviye Yapıyorum"

06.05.2022 17:58

Sinop’ta 43 yıldır moda kuyumculuğu yapan Ahmet Kıran, "İnsanlarımız refah içinde değil, ekonomik sıkıntı içerisinde. Emekli zor geçiniyor. Esnaf yanındaki işçinin parasını ödeyemiyor, kirasını ödeyemiyor, BAĞKUR’unu ödeyemiyor. Ben emekliyim. Dükkânı yürütmek için emekli maaşımdan takviye yapıyorum" dedi.

MUSTAFA USTA

Sinop'ta 43 yıldır moda kuyumculuğu yapan Ahmet Kıran, "İnsanlarımız refah içinde değil, ekonomik sıkıntı içerisinde. Emekli zor geçiniyor. Esnaf yanındaki işçinin parasını ödeyemiyor, kirasını ödeyemiyor, BAĞKUR'unu ödeyemiyor. Ben emekliyim. Dükkanı yürütmek için emekli maaşımdan takviye yapıyorum" dedi.

Sinop'ta 1979 yılından beri moda kuyumculuğu yapan Ahmet Kıran, insanların alım güçlerinin çok düştüğünü ve kendi işletmesinin giderlerinin emekli maaşından takviye yaparak ödediğini belirtti. Kıran, şöyle konuştu:

"İNSANLARIMIZ REFAH İÇİNDE DEĞİL, EKONOMİK SIKINTI İÇERİSİNDE"

"2020 ve 2021 yılında pandemi dolayısıyla esnafımız iş yapamadı. Esnafımız şu an da çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor. İnanın sattığımız ürünü tekrar yerine koyamıyoruz. Ben 43 yıldır moda kuyumcusu olarak Sinop halkına hizmet vermekteyim. 43 yılda her geçen sene bir önceki seneyi arıyoruz fakat aramaması için de çabalar sarf ediyoruz. Gerçekten çok zor bir süreçte yaşıyoruz. 2022 yılında daha çalışmamız bile yok. Sinop'a tatile gelen bile yok. Eskiden altın ve gümüş ucuzdu. Kolyeler ve bileklikler yapardım. İnsanların takı merakına yardımcı olurdum ama bu sene daha hiç iş yapamadık. Ekonomik sıkıntı var. İnsanlarımız refah içinde değil, ekonomik sıkıntı içerisinde. Sinop'un da geliriyle gideri belli. Emekli zor geçiniyor.

"DÜKKaNI YÜRÜTMEK İÇİN EMEKLİ MAAŞIMDAN TAKVİYE YAPIYORUM"

Esnaf yanındaki işçinin parasını ödeyemiyor, kirasını ödeyemiyor, BAĞKUR'unu ödeyemiyor. Ben emekliyim. Dükkanı yürütmek için emekli maaşımdan takviye yapıyorum. İmkanlar dahilinde ayakta durmaya çalışıyorum. İnsanlar artık takı yönünde alım yapamıyorlar. Altın ve gümüşün pahalı olması etkiliyor bunu. Hayatın da pahalı olması etkiliyor bunu. İnsanların alım gücü her geçen gün düştü."

Görüntü dökümü:

*Ahmet Kıran

*Detay görüntüler

Sinoplu Esnaf: Dükkanı Yürütmek İçin Emekli Maaşımdan Takviye Yapıyorum
Sinoplu Esnaf: Dükkanı Yürütmek İçin Emekli Maaşımdan Takviye Yapıyorum
Sinoplu Esnaf: Dükkanı Yürütmek İçin Emekli Maaşımdan Takviye Yapıyorum
Sinoplu Esnaf: Dükkanı Yürütmek İçin Emekli Maaşımdan Takviye Yapıyorum

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Sinoplu Esnaf: 'Dükkanı Yürütmek İçin Emekli Maaşımdan Takviye Yapıyorum' - Son Dakika


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