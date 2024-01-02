Sinoplu Manavın Esprili Yumurta Notu

Sinoplu bir manav, köy yumurtalarının, gezen tavuk yumurtaları ile kıyaslanması üzerine sattığı yumurtaların üzerine esprili bir not yazdı.

Sinop'ta manavlık yapan Gökhan Canel, sürekli duymak zorunda kaldığı 'gezen tavuk yumurtası' ile 'köy tavuğu yumurtası'nın kıyaslanmasına esprili bir dille tepki çekti. Canel, sattığı yumurtaların üstüne yazdığı satırlar ile satışlarını daha çekici hale getirdi. Canel, okuyanların yüzünde tebessüm oluşturan satırlarında yumurta için "Sağda solda gezen değil, namusuyla kümesinde yumurtlayan köy yumurtası" yazdı. Canel, tavuk yumurtası ile köy yumurtasının arasında bir fark olmadığına dikkat çekmek için bunu yazdığını söyledi.

Yumurta çeşitlerinin kıyaslanmasından rahatsız olan manav Canel, yaptığı açıklamada, "Bazı insanlar köy tavuğu yumurtası ile gezen tavuk yumurtasını kıyaslıyorlar. Kimisi de var hazır yumurtaları alarak siliyor ve köy yumurtası diye satıyor. Bunların üzerinden polemik çıkartanlar var. Aslında doğru iki üç çeşit yumurta var. Gezen tavuk yumurtası sonradan ortaya çıkıyor. Ziraat civcivini alıyorlar, bunun köy tavuğuna dönüşmesi uzun bir süre alır. Bunu beklemeyip kısa sürede yetiştiriyorlar. Baktım köy yumurtası, gezen tavuk yumurtası, çiftlik yumurtası sürekli kıyaslanıyor ben de böyle bir espri ortaya çıkartayım dedim. Bu sonuçta yumurta tavuk illa ki gezecek, hakiki köy tavuğu da gezecek, gezen tavukta gezecek aralarında fark yok" dedi. - SİNOP