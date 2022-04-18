Şirinevler'de yüzlerce kişi orucunu birlikte açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Şirinevler'de yüzlerce kişi orucunu birlikte açtı

18.04.2022 14:46
Şirinevler'de yüzlerce kişi orucunu birlikte açtı

Nazilli Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla kentin farklı noktalarında kurulan iftar sofraları yüzlerce vatandaşı bir araya getirmeye devam ediyor.

Nazilli Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla kentin farklı noktalarında kurulan iftar sofraları yüzlerce vatandaşı bir araya getirmeye devam ediyor.

Şirinevler Eşref Özel Kapalı Pazaryeri'nde düzenlenen iftar programı Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın ev sahipliğinde yapıldı. Özenle hazırlanan 3 çeşit yemek, belediye personelleri tarafından akşam ezanı öncesi vatandaşlara tek tek dağıtıldı. Katılımlarından dolayı tüm hemşehrilerine teşekkür eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Pınarbaşı ve Yeşil Mahallemizin ardından Şirinevler'de iftar yemeğimizi düzenledik. Ramazan, birlik, beraberlik ve bereket ayıdır. İnşallah bu mübarek günlerde ülkemiz ve milletimiz için ellerimizi hep birlikte açıyor ve dua ediyoruz. Rabbim tüm İslam Alemi'nin orucunu kabul eylesin" diye konuştu. - AYDIN

Şirinevler'de yüzlerce kişi orucunu birlikte açtı
Şirinevler'de yüzlerce kişi orucunu birlikte açtı
Şirinevler'de yüzlerce kişi orucunu birlikte açtı
Şirinevler'de yüzlerce kişi orucunu birlikte açtı
Şirinevler'de yüzlerce kişi orucunu birlikte açtı
Şirinevler'de yüzlerce kişi orucunu birlikte açtı
Şirinevler'de yüzlerce kişi orucunu birlikte açtı

YORUMLAR
500

Kürşat Engin Özcan, Şirinevler, Nazilli, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şirinevler'de yüzlerce kişi orucunu birlikte açtı - Son Dakika


Son Dakika
14:44 İYİ Partili Yılmaz gençlerin beyin göçünü gözleri dolarak anlattı: Bu çocuklar ne yapsın?
14:38 Üç Kuruş dizisinde bu akşam neler olacak? Kılıç ile Efe arasındaki düelloyu kim kazanacak?
14:33 Ece Ronay dekolteli hamilelik pozunu eleştiren takipçine isim taktı: Ergenus!
14:31 Bakanlık açıkladı! İşte Pençe Kilit Operasyonu bilançosu: 19 terörist öldürüldü, 4 askerimiz yaralı
14:23 Alparslan: Büyük Selçuklu'da bu akşam neler olacak? Alpler üstlerine çöken dehlizden nasıl çıkacak?
14:20 Her şey seçimi kazanmak uğruna! Macron maço pozlarla gençleri etkilemek istiyor iddiası
14:16 Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'den doğum günü paylaşımı!
14:10 İmamoğlu'nun görüntüleriyle ilgili soruşturma izni verilmedi! Valilik: Görüntüler MOBESE'den değil!
14:08 YHT ücretlerine yüzde 15 zam! 4 ayda 3. artış
13:59 Zabıt katibi evinde ölü bulundu! Ekipler intihar ihtimali üzerinde duruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 14:56:57. #1.11#
SON DAKİKA: Şirinevler'de yüzlerce kişi orucunu birlikte açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement