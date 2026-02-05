Şırnak Millet Bahçesine erişilebilirlik belgesi

Şırnak Millet Bahçesi, engelli bireylerin kullanımına uygun bulunarak erişilebilirlik belgesi almaya hak kazandı.

Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından yapılan incelemeler sonucunda, engelli vatandaşların sosyal alanlardan güvenli ve rahat şekilde faydalanabileceği tespit edilen Şırnak Millet Bahçesi için düzenlenen törende belge takdimi gerçekleştirildi. Şırnak Valisi Birol Ekici, erişilebilirlik belgesini Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'ya takdim etti. Törende konuşan Vali Ekici, erişilebilirliğin yalnızca bir standart değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkat çekerek, "Tüm vatandaşlarımızın sosyal yaşamın her alanında eşit şartlarda yer alabilmesi büyük önem taşıyor. Bu anlayışla hayata geçirilen projede emeği geçen başta Belediye Başkanımız Mehmet Yarka olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Şırnak Belediyesi tarafından hayata geçirilen erişilebilirlik düzenlemeleri sayesinde Millet Bahçesi, engelli bireylerin sosyal hayata daha aktif katılımına olanak sağlayan örnek alanlardan biri haline geldi. - ŞIRNAK