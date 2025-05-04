Şırnak'ta Cezaevi ile Spor Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Şırnak'ta Cezaevi ile Spor Protokolü İmzalandı

Şırnak\'ta Cezaevi ile Spor Protokolü İmzalandı

Şırnak T Tipi Cezaevi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile kültürel faaliyetler için protokol imzaladı.

04.05.2025 10:47
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Şırnak T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu, mahkumlar için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile kültürel ve sportif faaliyetlere ilişkin bir protokol imzaladı.

Şırnak Cumhuriyet Savcısı Deniz Şahin, Şırnak T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Fatin Eraslan ve Denetimli Serbestlik Müdürü Nilay Durgun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din'i ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Gençlik Merkezi atölyelerinde eğitim gören gençlerle de bir araya gelen yetkililer, başarı dileklerinde bulundular. Din ve Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Şırnak T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu arasında sportif ve kültürel faaliyetler üzerine bir protokol imzaladı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şırnak'ta Cezaevi ile Spor Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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