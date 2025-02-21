Şırnak'ta Ekipler Karla Mücadele Ediyor

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Şırnak'ta ekiplerin kar nöbeti devam ediyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı gece geç saatlere kadar etkili olunca ekipler yolları açık tutmak için sabaha kadar çalıştı.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası köyü Komato bölgesinde kar yağışı şiddetini arttırınca onlarca araç mahsur kaldı. Gece geç saatlerde kara yolları ekipleri yolları açarak vatandaşları kurtardı. Şırnak-Beytüşşebap yolu açık tutulması için sabaha kadar çalışan ekipler gün ağarınca dinlemeye geçti. Jandarma, sürücülerin zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.