Şırnak'ta Kurban Bayramı programında "terörsüz Türkiye" mesajı - Son Dakika
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Şırnak'ta Kurban Bayramı programında "terörsüz Türkiye" mesajı

Şırnak\'ta Kurban Bayramı programında "terörsüz Türkiye" mesajı
06.06.2025 15:11  Güncelleme: 15:22
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Şırnak'ta Kurban Bayramı programında konuşan Vali Birol Ekici, cumhurbaşkanı liderliğinde birlik, beraberlik ve kardeşlik projesinin çok güzel ilerlediğini belirterek, "O kadar güzel ilerliyor ki, şehrimiz açısından başladığım günden bugüne bir örneklik teşkil etmektedir" dedi.

Şırnak'ta Kurban Bayramı programında konuşan Vali Birol Ekici, cumhurbaşkanı liderliğinde birlik, beraberlik ve kardeşlik projesinin çok güzel ilerlediğini belirterek, "O kadar güzel ilerliyor ki, şehrimiz açısından başladığım günden bugüne bir örneklik teşkil etmektedir" dedi.

Şırnak Valiliği tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen bayramlaşma programına Vali Birol Ekici, Vali Yardımcısı Muhammet Çiftci, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Vali Ekici, Şırnak'ın huzur ve güven ortamı ile diğer illere örnek teşkil ettiğini söyledi. Bayramı Şehr-i Nuh'ta, Nuh Peygamberin memleketinde kutlamaktan son derece mutlu olduğunu belirten Ekici, herkesin bayramını kutladığını ifade etti. Ekici, cumhurbaşkanı liderliğinde birlik, beraberlik ve kardeşlik projesinin çok güzel ilerlediğini belirterek, "O kadar güzel ilerliyor ki şehrimiz açısından başladığım günden bugüne bir örneklik teşkil etmektedir. Bin 17 tane şehidimiz var. 2 bin 40 tane de memleketin başka yerinden gelmiş güvenlik kuvvetlerimiz, ebemiz, hemşiremiz, doktorumuz, öğretmenimiz burada şehit olmuş. Buna dur dememiz gerekiyor. Hep birlikte dur dememiz gerekiyor. Çünkü bütün Müslümanlar, Müslümanların kardeşidir. Önümüzde yine bir kalkınma yolu projesi var. Kapıdan yapılan ihracat şu anda 14 milyar dolar. Bunun 30 milyar dolara çıkarılması hedefi var. Bu hedefler olduğu zaman dışarıdan göç alan, dışarıya yardım yapan, dışarıya ekonomik olarak katkı sağlayan bir şehre dönüşeceğiz. Bunun için hep birlikte çalışmaya devam etmemiz gerekiyor" dedi.

Şırnak'ta yasaklı bölgelerin kalmadığını, tüm bölgelere vatandaşların gönül rahatlığı ile güven içerisinde gidebileceklerini söyleyen Vali Ekici, "Şunu da bir kez daha söylemek istiyorum. Her yere gitmek serbest. Şehrimiz de bugün itibari ile yasak olan bir yer yok. Ama buraların yollarını yapacağız. Buraları imar edeceğiz. Bunun için de hep birlikte gayret göstermemiz lazım. Daha çok gayret göstermemiz gerekiyor. Çünkü bu aşamaya gelinceye kadar uzun yıllar birçok şeyi kaybettik. Bunları tekrar kazanabilmek için yine birlikte çalışmamız gerekiyor. Bu duygu ve düşüncelerle nice bayramlara sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde erişmemizi diliyorum. Gelecek yıl daha kalabalık, öbür yıl daha çok yüzü gülen, öbür yıl daha müreffeh ve refah içerisinde bir Şırnak ile birlikte bayramları kutlamayı haseten arzu ediyorum" şeklinde konuştu.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise, "terörsüz Türkiye" projesine herkesin destek vermesi gerektiğini belirterek, "Son zamanlarda 'terörsüz Türkiye' ile gündeme gelen ve güzel bir ortam ve güzel bir hava yakalayan ülkemizde Allah nasip ederse hızla Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli Beyefendi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin ittifakı ile hükümetimiz en güzel şekilde bu güzel havada daha da ileriye gidecektir" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şırnak'ta Kurban Bayramı programında 'terörsüz Türkiye' mesajı - Son Dakika

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