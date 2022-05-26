Şırnak'ta öğrenci ve polisler hayvanlar için tiyatroda buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Şırnak'ta öğrenci ve polisler hayvanlar için tiyatroda buluştu

26.05.2022 10:08

Şırnak'ta öğrenci ve polisler hayvanlar için tiyatroda buluştu Şırnak'ın Uludere ilçesinde öğrenci ve polisler hayvanları ve doğayı korumaya dikkat çekmek için etkinlik düzenledi.

Şırnak'ta öğrenci ve polisler hayvanlar için tiyatroda buluştu

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinde öğrenci ve polisler hayvanları ve doğayı korumaya dikkat çekmek için etkinlik düzenledi.

Uludere Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte Cumhuriyet ortaokulu öğrencileri ve emniyet personelleri "Issız gezegen" adlı tiyatro oyunu sergileyip polis ve çocukların birlikte çizdikleri hayvanları ve doğayı koruma resim sergisi düzenlendi. Etkinlikte amaçlanan ise, çocuklara hayvanların ve çevre farkındalığını korunması, şiddetten uzak gençlerin yetişmesine destek olabilmek olduğu öğrenildi.

Öğrencilerden Ecrin Pelşin Ürek, tiyatroda hayvanların önemini, hayvanlara iyi davranmanın ve çevreye zarar vermemenin önemini anlatmak istediklerini ifade etti. Uludere İlçe Emniyetinde görevli polis memuru Hakan Ayan ise, Uludere İlçe Kaymakamlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü katkılarıyla "Mutlu patiler" projesini gerçekleştirmekte olduklarını dile getirdi. Ayan, "Son basmağı "Issız gezen" tiyatro oyunumuz ve resim sergimizi bu gün Uludere ilçesinde çocuklarla birlikte gerçekleştiriyoruz. Oyuncularımız çocuklar. Çünkü onlar oynayacaklar, onlar görecekler ve onlar ilham kaynağı olacaklar. Akranlarına, küçüklerine mutlu patiler projesiyle çocukların hayvanlara karşı farkındalığını arttırmak. Son zamanlarda basında maalesef ki görmeye alıştığımız hayvana şiddet eylemlerinin son bulması için çocuklara da şimdiden hayvan sevgisini oluşturarak ileride de iyi bir anne, iyi bir baba olmalarını istiyoruz. Bu çerçevede Uludere ilçesinde projemizi gerçekleştirmekteyiz "dedi.

Ekinliğe, Uludere kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş, Şırnak İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Serkan Karataş, Uludere İlçe Emniyet Amirinde görevli komiser İzzettin Engin katıldı.

Şırnak'ta öğrenci ve polisler hayvanlar için tiyatroda buluştu
Şırnak'ta öğrenci ve polisler hayvanlar için tiyatroda buluştu
Şırnak'ta öğrenci ve polisler hayvanlar için tiyatroda buluştu
Şırnak'ta öğrenci ve polisler hayvanlar için tiyatroda buluştu

YORUMLAR
500
Diyarbakır'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi Diyarbakır'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi Beypazarı'nda 'Nezaket Dili Türkçemiz' eğitimine katılanlara belgeleri verildi Beypazarı'nda 'Nezaket Dili Türkçemiz' eğitimine katılanlara belgeleri verildi
Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Uludere, Şırnak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şırnak'ta öğrenci ve polisler hayvanlar için tiyatroda buluştu - Son Dakika


Son Dakika
15:50 Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bina boşluğuna düştü
15:48 Beyazıt'taki çatışmada ağır yaralanmıştı! Oyuncu Kamran Dadashzade yaşamını yitirdi
15:45 Kuntz A Milli Takıma çağırmamıştı! Türk asıllı santrfor Deniz Undav, Belçika'da yılın futbolcusu seçildi
15:45 AK Partili Dağ'dan "Kılıçdaroğlu'nun iddiası partide paniğe neden oldu mu?" sorusuna yanıt: Hiç telaşımız yok, ortaya atılan yalanlara cevap veriyoruz
15:37 Ümit Özdağ'dan İBB'ye Aynur Doğan tepkisi: 'Öcalan için özgürlük' sloganları atan bir şarkıcıyı 5 şehit verdiğimiz gün sahneye çıkarıyorlar
15:29 Moody's, Türkiye'de enflasyon beklentisini yüzde 52,1'e yükseltti
15:17 Isparta'daki konseri iptal edilen şarkıcı Melek Mosso'ya ünlülerden destek yağdı
15:13 EPDK'dan elektrik şirketine ağır fatura! Isparta'da 7 gün halkı elektriksiz bırakmaları sebebiyle 15 milyon 583 bin lira ceza kesildi
15:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun videosuna tepki gösterdi: Böyle bir kepazeliğe izin veremeyiz
15:00 Acun Ilıcalı, eski Galatasaraylı Jean Michael Seri'yi transfer etmek için düğmeye bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 16:12:18. #1.12#
SON DAKİKA: Şırnak'ta öğrenci ve polisler hayvanlar için tiyatroda buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement