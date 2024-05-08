Şırnak'ta şehit olan Piyade Teğmen Şenol Şentürk anıldı - Son Dakika
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Şırnak'ta şehit olan Piyade Teğmen Şenol Şentürk anıldı

Şırnak\'ta şehit olan Piyade Teğmen Şenol Şentürk anıldı

31 yıl önce Şırnak'ın Silopi ilçesinde şehit olan Bursalı Piyade Teğmen Şenol Şentürk'ün anısına her yıl düzenlenen anma programında okullara yapılan yardımlar devam ediyor. Şehidin annesi ve kardeşi tarafından okula bağışta bulunuldu.

08.05.2024 09:53
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31 yıl önce Şırnak'ın Silopi ilçesinde şehit olan Bursalı Piyade Teğmen Şenol Şentürk unutulmadı. Bursalı şehit şehadetinin 31.yılında yine eğitime yapılan katkılarla anıldı.

1993 yılında Şırnak'ın Silopi ilçesinde şehit olan Piyade Teğmen Şenol Şentürk'ün devre arkadaşları tarafından kurulan 1991'liler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından her yıl düzenlenen anma programında okullara yapılan yardımlar devam etti. Ayrıca şehidin annesi Gülbeyaz Şentürk ve şehidin kardeşi Erol Şentürk tarafından okula bağışta bulunuldu.

Gazi İlköğretim Okulu bahçesinde 1991'liler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve şehidin ailesi tarafından öğrencilere şehidin hayrına lokma dağıtılırken, program Şehit Piyade Teğmen Şenol Şentürk ve babası Alibey Şentürk'ün kabir ziyareti ve okunan duaların ardından son buldu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şırnak'ta şehit olan Piyade Teğmen Şenol Şentürk anıldı - Son Dakika


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