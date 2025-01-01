Şırnak Valisi Ekici, 2025 Yılına Merhaba Dedi

Yerel

Şırnak Valisi Birol Ekici, yeni yılda Şırnak merkezde uygulama noktalarında görev yapan polis ve jandarma ekiplerinin yeni yılını kutladı.

2025 yılının ilk saatlerinde Şırnak Valisi Birol Ekici beraberinde, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim ve İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici ile şehir girişi ile Şırnak-Cizre ve Şırnak- Uludere kara yolundaki uygulama noktaları, 112 Acil Çağrı Merkezi ile İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

112 Acil Çağrı Merkezinde görev yapan personellerinde yeni yılını kutlayan Vali Ekici, personelle sohbet etti, 112 sembollü pasta kesti.

Vali Ekici, 2024 yılının birtakım sıkıntılarla geçtiğini, 2025 yılının ise çok güzel işlere vesile olacağına inandığını dile getirerek, herkesin yeni yılını tebrik etti. - ŞIRNAK