Sis Bulutları Arasındaki Dağ Keçileri - Son Dakika
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Yerel

Sis Bulutları Arasındaki Dağ Keçileri

Erzincan'da sis bulutları arasında görüntülenen dağ keçileri, doğanın güzelliklerini ortaya koydu.

25.12.2024 22:58
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Erzincan'da sis bulutları içerisinde dağ keçileri böyle görüntülendi

ERZİNCAN - Yaban hayatında zengin bir coğrafyaya sahip Erzincan'da sis bulutlarının arkasındaki yüksek kayalıkları mesken tutan dağ keçilerinin görüntüsü mest etti.

Erzincan ile Tunceli arasında yer alan Munzur Dağlarında, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan ve avlanması yasak olan dağ keçileri, sis bulutlarının ardındaki yüksek kesimlerin sarp kayalıklarında beslenirken Görüntü Yönetmeni Muhammed Kösen ve ekibi tarafından görüntülendi.

Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan dağ keçilerinin Erzincan'da çekilen görüntülere izleyenleri adeta mest etti. Sarp kayalıklar arasında meşe filizleri ve otlarla karınlarını doyuran keçiler, bazı zamanlarda da nehir kenarına inerek su ihtiyaçlarını gideriyor.

"Dağların asil ruhları, Erzincan'ın sessiz bekçileri; Dağ keçileri"

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'da mest eden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak şu notu bıraktı:

"Dağların asil ruhları, Erzincan'ın sessiz bekçileri; Dağ keçileri

Yüksek zirvelerin özgürlük şarkısını adımlarıyla yazan bu güçlü canlılar, doğanın bizlere sunduğu en epik hikayenin kahramanları. Her sıçrayışlarında kayaların yankısı, her bakışlarında kadim bir hikaye saklı.

Onlar Erzincan'ın vahşi güzelliklerini temsil ederken, aynı zamanda sabrın, cesaretin ve özgürlüğün simgesidir."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sis Bulutları Arasındaki Dağ Keçileri - Son Dakika

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