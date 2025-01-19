Sis Dağı'nda Snowboard Rüzgarı - Son Dakika
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Yerel

Sis Dağı'nda Snowboard Rüzgarı

Sis Dağı\'nda Snowboard Rüzgarı

Sis Dağı, snowboard tutkunlarının gözdesi haline geldi. Ali Bir, kayak turizmini canlandırmayı hedefliyor.

19.01.2025 09:04
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Karadeniz Bölgesi'nin 2 bin 182 rakımı ile sahile en yakın dağı olan Sis Dağı bugünlerde farklı bir yönüyle adından söz ettiriyor. Son dönemde snowboardçuların uğrak yeri olan Sis Dağı üzerinde çekilen essiz görüntüler görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Giresun ile Trabzon arasında sınır olan Sis Dağı'nda Trabzonlu bir vatandaş kayak ekipmanlarıyla kar üzerinde kayarak büyük beğeni topladı. Adeta Uludağ'da kayak yapıyormuşçasına rahat bir şekilde kayan 40 yaşındaki Ali Bir aslında bir firmada satış görevlisi olduğunu ama snowboard yapmayı çok sevdiğini belirtti.

Dört yıldır snowboard yaptığını belirten Bir, "Dört yıldır snowboard sporunu yapıyorum. En son Sis Dağı yaylasında bir kayak etkinliği gerçekleştirdim. Görüntüleri ise sosyal medyada büyük bir ilgi uyandırdı. Doğal güzelliği olan, Trabzonumuzun batı kesiminde yer alan bu bölgeyi sevdirmek amacıyla yaptım bunu. Ben bu sporu çok seviyorum. Sis Dağı yaylası kar seviyesinin iyi olduğu bir bölge" dedi.

"Amacım Sis Dağı'nda kayak turizmini canlandırmak"

Amacının bölgede kayak turizmini canlandırmak olduğunu ifade eden Bir, "Burada kayak turizmini canlandırmak ve buraya bir tesisin kazanılmasında önayak olmak istiyorum. Bölgede bunun için en uygun olan yer ise Sis Dağı yaylası. Burada yaz turizmi çok güzel geçiyor. Kış turizmini de canlandırmak ve insanları buraya çekmek amacıyla videolar çekiyorum. Bu spora bir başladım bırakamadım, 4 yıldır çok büyük bir tutkuyla kayıyorum. Kış mevsiminin gelmesini dört gözle bekliyorum ki kayak yapabileyim. Özellikle iki yıldır profesyonel olarak kayıyorum. Bölgemizde Erzurum Palandöken'de, Erzincan Ergan Dağı'nda, Ordu'da Çambaşı Yaylası'nda ve Kars Sarıkamış'ta yapılan etkinliklere daha önce katıldım. Yetkililere burada fizibilite çalışması yaparak buranın canlandırması noktasında çağrıda bulunuyorum. Böyle bir durum gerçekleşirse ben buranın büyük bir cazibe merkezi olacağını düşünüyorum" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sis Dağı'nda Snowboard Rüzgarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ahmet Kahveci:
    vakfı kebir ekmeği de Giresun un sis dağı da hatta kemençe bile Giresun un ?? 0 0 Yanıtla
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