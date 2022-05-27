Şişli'de eski sevgilisi tarafından öldürülen kadın İBB çalışanı çıktı, İBB Başkanı İmamoğlu başsağlığı mesajı paylaştı: Çok acılı ve öfkeliyiz

Fulya Mahallesi Mehmetçik Caddesi'ndeki 3 katlı binanın en üst katındaki daireden silah sesleri gelmesi üzerine, apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla eve girdiklerinde 3 kişinin hareketsiz yattığını belirledi.

İKİSİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETMİŞ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Y.S.B. (34), B.V. (27) ve Ö.A'nın (29) hayatını kaybettiğini tespit etti. Y.S.B'nin silahla eve gelerek eski kız arkadaşı B.V ile onun sevgilisi olduğu öne sürülen Ö.A'yı öldürüp intihar ettiği öğrenildi.

İNTİHAR NOTU BIRAKMIŞ

Şişli'deki olaya ilişkin Şişli Kaymakamlığı'nın yaptığı açıklamada, "Bugün sabah 07: 00 sıralarında Fulya Mahallemizde tabanca ile açılan ateş sonucu "kasten öldürme ve intihar" olayı meydana gelmiştir. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce yapılan ilk tespitlerde; Şüpheli Yavuz Selim B. adlı şahsın; (Beril V.) isimli kadın ve (Ö.A) adlı şahsı silahla ateş etmek suretiyle öldürdüğü ve daha sonra aynı silahla ateş ettiği anlaşılmıştır. Olay yerinde (1) adet tabanca ve muhtelif sayıda kovan ile şüpheli şahsın üzerinden konuyla ilgili olduğu değerlendirilen "intihar notu" elde edilmiştir. Başlatılan tahkikat devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

"ÇOK ACILI VE ÖFKELİYİZ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise sosyal medya hesabından, "Çok acılı ve öfkeliyiz. Ne yazık ki gencecik bir çalışanımızı Beril Varol'u erkek şiddeti aramızdan aldı. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenleri ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Bu şiddet, bu akıl, bu zihniyet bitsin gitsin artık" açıklamasında bulundu.