Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye KYK Erkek Öğrenci Yurdu öğrencileri piknikte buluştu

Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye KYK Erkek Öğrenci Yurdu öğrencileri, manevi danışmanları Sezgin Büküm eşliğinde, KYK Yurt Müdürü Abdurrahman Güneş'in de katılımlarıyla piknikte bir araya geldi.

Fethiye KYK Erkek Öğrenci Yurdu öğrencileri çeşitli etkinlikler ile sosyal faaliyetler düzenlemeye devam ediyor. Öğrenciler derslerin ve sınavların stresinden kurtulmak ve motivasyon sağlamak için etkinlik düzenlediler. Düzenlenen etkinlikte Fethiye Sıtkı Koçman Üniversitesi KYK Erkek Öğrenci Yurdu öğrencileri piknik yaparak stres attılar. Pikniğe manevi danışmanları Sezgin Büküm eşliğinde, KYK Yurt Müdürü Abdurrahman Güneş'te katıldı. Güneşli bir günde düzenlenen piknikte öğrenciler, mangal keyfi ve semaverde çay eşliğinde sohbet ederek güneşli havanın keyfini çıkardı. - MUĞLA