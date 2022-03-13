Sivas'ın Gürün ilçesinde yer yer 4 metreyi bulan kar kalınlığında yol açma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika
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Sivas'ın Gürün ilçesinde yer yer 4 metreyi bulan kar kalınlığında yol açma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

13.03.2022 13:59

Sivas'ın Gürün ilçesinde yer yer 4 metreyi bulan kar kalınlığında yol açma çalışmaları hız kesmeden devam ediyorSİVAS Sivas'ın Gürün ilçesinde yer yer 4 metreyi bulan kar kalınlığında yol açma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Sivas'ın Gürün ilçesinde yer yer 4 metreyi bulan kar kalınlığında yol açma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

SİVAS Sivas'ın Gürün ilçesinde yer yer 4 metreyi bulan kar kalınlığında yol açma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Sivas genelinde geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Gürün'de köy yollarının kapanmasının ardından İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri harekete geçti. Yer yer 4 metreye kadar ulaşan kar kalınlığın kapattığı yollar, büyük uğraşlar sonucunda teker teker açıldı. Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı, ilçede son yılların en yağışlı kış mevsimini geçirdiklerini belirterek, " İlçemizde ve köylerimizde oldukça etkili olan yağışların ardından, İlçe Özel İdaresine bağlı ekiplerimiz, yer yer dört metreyi bulan ve karlarla kapanan köy yollarını açmak için gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor" dedi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde yer yer 4 metreyi bulan kar kalınlığında yol açma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
Sivas'ın Gürün ilçesinde yer yer 4 metreyi bulan kar kalınlığında yol açma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
Sivas'ın Gürün ilçesinde yer yer 4 metreyi bulan kar kalınlığında yol açma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

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Hisarcık, Gürün, Sivas, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sivas'ın Gürün ilçesinde yer yer 4 metreyi bulan kar kalınlığında yol açma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ın Gürün ilçesinde yer yer 4 metreyi bulan kar kalınlığında yol açma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika
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